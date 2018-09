Napoli & Inter, gemelle diverse all’assalto della Grande Europa

di Gianfranco Teotino

Il sorteggio è stato persino peggiore dell’impatto in campionato. Di sicuro per il Napoli, che comunque si presenta in Europa mantenendo all’occhiello il distintivo di unica possibile anti-Juve, ammesso che ce ne possa essere una. Ma probabilmente anche per l’Inter, che a San Siro non vince dal 17 aprile scorso, dopo di allora tre sconfitte e un pareggio. E adesso si ritrova, nel bel mezzo della crisi che non ti aspetti, a dover ricevere il Tottenham, non proprio una passeggiata al ritorno in Champions. Per non parlare di quello che verrà dopo: il Psv Eindhoven, reduce da cinque vittorie su cinque in campionato, con la bellezza di 21 gol segnati, media più di 4 a match, e il Barcellona di Messi.



