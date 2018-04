Napoli, Jorginho: «Non serve a niente pensare alla Juve se non vinciamo noi»

di Redazione Sport

nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, il centrocampista del Napoli Jorginho dichiara: “Dispiace per il pareggio anche se il Milan è in salute ed era una gara difficile. Abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo riusciti a segnare. Guardiamo avanti perché mancano ancora altre partite. Difficoltà a trovare la rete? Non saprei dire quale sia il problema a caldo. Ci troveremo e lavoreremo per cercare di tornare ad avere una vena realizzativa migliore. Occhi puntati sulla gara della Juventus? Sì, ma prima dobbiamo pensare a vincere noi. Non serve a niente pensare alla Juve se poi non vinciamo”.

