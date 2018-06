Napoli, l'agente di Younes: «E' degli azzurri, il suo futuro e lì»

«Amin Younes è del Napoli e il suo futuro è lì. Onestamente avrei comunque trovato difficile la possibilità che il Genoa potesse imbastire una trattativa con il Napoli per il ragazzo, dal momento che non credo proprio che la società di De Laurentiis voglia privarsi del giocatore neanche in prestito». Lo ha detto a calciomercato.com il procuratore Nicola Innocentin che cura gli interessi di Amin Younes, il calciatore tedesco di origine libanese dell'Ajax che ha firmato a gennaio con il Napoli ma ha fatto un clamoroso dietrofront ottenendo di rimanere in Olanda fino alla fine della stagione. Younes sarà quindi convocato dal Napoli per il raduno del 9 luglio e Ancelotti lo porterà a Dimaro valutando poi se tenerlo. Intanto il club ascolta possibili offerte che arrivano per l'attaccante che gli azzurri hanno preso a parametro zero e potrebbero cedere realizzando un'ottima plusvalenza netta. Il Napoli non pare invece orientato a dare Younes in prestito e lo stesso Innocentin ha smentito l'idea di un prestito al Genoa: «Escludo categoricamente - ha deto Innocentin - che Younes possa andare al Genoa. Non ho mai avuto contatti a tal riguardo con la società ligure. Del presunto interesse dei rossoblù per il ragazzo ho saputo leggendo i giornali qualche settimana fa. Ho così contattato la dirigenza del Grifone per capire se la loro intenzione fosse reale, ma mi è stato detto che non era così». Ancelotti, se Younes non arà venduto, dovrà anche valutare le condizioni fisiche del giocatore che dopo aver rinviato il suo arrivo a Napoli e aver rotto con l'Ajax è stato mandato dal cub olandesi ad allenarsi con le giovanili negli ultimi due mesi della stagione.

