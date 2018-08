Napoli, Mario Rui è sicuro: «Con Ancelotti meglio dell'anno scorso»

di Redazione Sport

«L'anno scorso non abbiamo vinto il campionato ma ci siamo andati vicini e ora vogliamo migliorare. Speriamo di continuare a crescere e se continuiamo così possiamo fare ancora meglio». Lo ha detto il terzino del Napoli Mario Rui in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. «La squadra - ha spiegato - è cresciuta nel corso degli anni da quando è arrivato Sarri. Ogni anno è sempre andato meglio, speriamo che questo possa continuare con Ancelotti, una persona umile che ci trasmette grande serenità». Il terzino portoghese ha sottolineato l'importanza della vittoria all'esordio contro la Lazio: «Nel precampionato non stavamo facendo benissimo, ma ci poteva stare in quel momento: dopo la dura preparazione le gambe non andavano al massimo, invece a Roma abbiamo fatto vedere che il Napoli c'è e ci sarà, dopo i primi 20 minuti. Sarebbe stato meglio non prendere gol, ma dal gol di Immobile in poi abbiamo cominciato a giocare meglio. Ancelotti è stato bravo». Ultimo passaggio sul Milan, che sabato arriva al San Paolo: «Secondo me - dice Rui - è più forte dello scorso anno. Non hanno giocato la prima, ma abbiamo avuto la possibilità di vedere la gara col Real Madrid e abbiamo visto che è forte, una squadra con grande individualità. Ma spero che i tre punti restino a noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA