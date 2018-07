Napoli, Meret operato all'ulna: applicata placca per favorire guarigione frattura

Alex Meret è stato operato oggi, nella Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, per la riduzione della frattura dell'ulna sinistra subita ieri in allenamento. Al portiere del Napoli, spiega il club in una nota, è stata applicata una piccola placca per dare una stabilità primaria che favorisca la corretta guarigione e riduca i tempi di immobilizzazioni. Il Napoli precisa che Meret tra circa 4 settimane si sottoporrà ad un controllo per stabilire i corretti tempi di guarigione.

