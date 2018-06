Reina: «Il Milan deve tornare in Champions»

«Il Milan è uno dei club più grandi al mondo. Abbiamo l'obbligo di tornare in Champions League: una sfida appassionante». Dopo l'addio al Napoli, Pepe Reina pensa già alla prossima stagione che vedrà il portiere spagnolo difendere i pali dei rossoneri.



Intervistato dal quotidiano iberico 'As', l'estremo difensore parla poi delle sue prospettive e del rapporto con il compagno di reparto Gigi Donnarumma. «Non è stato fatto alcun discorso a livello personale, voglio chiudere la carriera in rossonero, essere titolare o meno è qualcosa che dovrò conquistarmi giorno dopo giorno in allenamento».



«Lavorare con Sarri è stato uno spettacolo. Il grande artefice dei record che il Napoli ha ottenuto in questi tre anni e il suo grande gioco. Io e lui siamo persone simili: abbiamo avuto un rapporto padre-figlio, lo amo molto e gli sarò anche eternamente grato».



Per quanto riguarda la panchina del Real, Reina nel toto-nomi ci mette anche Sarri: «Lo consiglio a qualsiasi squadra del mondo, per le sue idee calcistiche e il modo maniacale di lavorare». Mentre sull'approdo a Napoli di un tecnico di grande esperienza come Ancelotti chiarisce. «Se può continuare ad essere vincente? Lo spero, ma finché la Juventus continua a investire sarà difficile detronizzarla».



Infine un chiarimento sulla decisione di lasciare la squadra partenopea. «Un anno fa Il Psg mi ha fatto un'offerta, ma il Napoli l'ha respinta: sarebbe stato facile nell'estate dei 'certificati medicì, trovare un modo per forzare l'uscita, ma noi giocatori abbiamo fatto un patto per lo scudetto e decisi di accettare la decisione. De Laurentiis? Ha un modo di gestire il club che rispetto, ma ci sono cose su cui non siamo d'accordo. Abbiamo due personalità forti e idee diverse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA