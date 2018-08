Napoli-Milan, le pagelle: Zielinski incanta. Bonaventura non basta

di Pasquale Tina

PAGELLE NAPOLI



Ospina 5,5 - Due tiri in porta, due gol: non proprio un esordio da ricordare tra i pali del Napoli.

Hysaj 5,5 - Spaesato nel primo tempo, viene fuori alla distanza.

Albiol 6 - Bada al sodo, spazzando via senza fronzoli se necessario.

Koulibaly 6,5 - Annulla Higuain, impedendo al temutissimo Pipita di sparare a rete.

Mario Rui 6 - Esce dal campo zoppicante, dopo una gara giocata come al solito senza risparmiarsi.

Allan 7 - Gigante del centrocampo, fa tornare in mente al pubblico del San Paolo le sgroppate di un certo Alemao.

Hamsik 6 - Ancora non a suo agio nelle nuove vesti di regista, ma meglio che contro la Lazio: esce per Mertens.

Zielinski 7,5 - Realizza la doppietta che scuote il Napoli e riaccende gli entusiasmi, poi fa spazio al più fresco Diawara.

Callejon 6,5 - Unico a pungere nel primo tempo, letale e incisivo anche nel convulso finale quando fa valere l'esperienza.

Milik 6 - Stavolta non va a segno, ma contribuisce con sponde e sportellate alla clamorosa rimonta.

Insigne 6 - Non trova il gol per qualche errore di mira e per la bravura di Donnarumma, ma è sempre prezioso.

Mertens 6,5 - Entra in campo e accompagna la squadra alla rimonta, trovando il gol decisivo.

Diawara 6 - C'è bisogno di equilibrio dopo il 2-2 e con lui il Napoli lo ottiene.

Luperto 6 - Entra al posto dell'acciaccato Rui e strappa applausi per la tenacia e l'efficacia negli interventi.



PAGELLE MILAN



G. Donnarumma 6 - Provvidenziale in più circostanza, una sola piccola incertezza sul secondo gol di Zielinski.

Calabria 6,5 - Realizza il gol che sembra spianare la strada al successo milanista. Sembra.

Musacchio 6 - Se la cava con esperienza e mestiere per un'ora, poi nel finale è tutto il Milan a scricchiolare.

Romagnoli 6 - Sontuoso nella prima parte di gara, un po' meno lucido nella seconda.

Rodriguez 6 - Tiene botta nel duello con Callejon, decisamente un brutto cliente.

Kessie 6,5 - Vince tanti duelli di fisico, bravo anche nello smistare il pallone.

Biglia 6 - Dosa il gioco con raziocinio in avvio, quando i ritmi sono blandi. Quando c'è da lottare Gattuso lo toglie dal campo.

Bonaventura 6,5 - Pesca un jolly da campione ed è tra i pochi a riprovarci in seguito, visto che nel Milan non tira nessuno.

Suso 6 - Ottima la sua prova da rifinitore, fa partire l'azione del vantaggio e sfodera l'assist per il secondo gol di Calabria.

Higuain 5,5 - Beccato dal San Paolo, non riesce a consumare l'ennesima rivincita. Pochi palloni, giocati peraltro non bene.

Borini 6,5 - Monumentale la sua sponda in occasione del gol di Bonaventura, si sacrifica anche in copertura e non è una novità.

Bakayoko 5,5 - Entra nella fase più delicata della partita e non riesce a incidere.

Laxalt 6 - Buone progressioni nel finale, quando il Milan spinge a caccia del 3-3.

Cutrone Ng - La mossa della disperazione, che non sortisce effetto.

