Napoli, mille tifosi salutano la squadra prima della partenza per Torino. Sarri ha scelto: Mertens guiderà l'attacco

di Pasquale Tina

NAPOLI – “Forza Napoli, non mollare proprio adesso”. I tifosi credono nell’impresa e hanno trasmesso un messaggio di grande carica alla squadra prima della partenza per Torino in vista del big match di domani sera contro la Juventus. Il tam tam è stato immediato: tutti a salutare i giocatori. Circa mille persone hanno risposto presente all'appello. Due i ‘centri’ dell’entusiasmo. Gli appassionati si sono ritrovati prima allo stadio San Paolo, dove la squadra si radunata dopo l'allenamento di questa mattina, e poi naturalmente all'aeroporto di Capodichino.

SARRI HA SCELTO LA FORMAZIONE. Non sono previste sorprese. La formazione del Napoli fa rima con tutti i titolarissimi. Mertens, dunque, ha vinto il ballottaggio con Milik e sarà schierato al centro del tridente dei piccoletti con Callejon e Insigne. Nessun dubbio neanche su Hamsik: il capitano sarà in mediana ed è favorito su Zielinski, una tentazione che ha accompagnato Sarri per tutta la vigilia della sfida contro la Juventus. In difesa, invece, rientra Kalidou Koulibaly: il franco-senegalese ha scontato il turno di squalifica e sarà regolarmente accanto ad Albiol. Tutto pronto, dunque. Sarri non ha parlato alla vigilia della partita – ormai è una consuetudine in campionato – ma ha trasmesso ai suoi giocatori la voglia di stupire. “Giochiamo con leggerezza e sfrontatezza. La pressione è tutta sulla Juventus”, così l’allenatore azzurro ha preparato la gara che vale una stagione.

DE LAURENTIIS. Non ci sarà in tribuna allo Stadium il presidente De Laurentiis che non segue quasi mai il Napoli in trasferta: è stato solo all'Olimpico e all'Etihad Stadium di Manchester per l'incontro di Champions contro il City. Previsti, invece, circa un migliaio di tifosi nel settore ospiti.

