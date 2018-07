Napoli, il post misterioso di Ounas: è un attacco alla gestione di Sarri?

Ha ribaltato le gerarchie di ieri sera, Adam Ounas, il franco algerino che è partito titolare nel secondo match amichevole dell’estate contro il Carpi. Ancelotti gli ha dato fiducia lanciandolo in campo dal primo minuto insieme con Insigne ed Inglese, in quello che è sembrato un attacco tanto sperimentale quanto già ben amalgamato.



Per Ounas una frazione intera di buon livello. Non è riuscito a trovare il gol, ma ha saputo farsi notare alternando spesso il lato con Insigne. Poi il rientro a casa ed un post Instagram quantomeno curioso. Il «bla bla bla» dell’algerino a chi si rivolge? Alle critiche dello scorso anno? Alla cattiva gestione che Sarri ha fatto di lui durante la passata stagione? Quello che è certo è che Ounas ha accolto col sorriso la sfida di Carlo Ancelotti, ha saputo mettersi in mostra nel ritiro di Dimaro e ora spera di essersi conquistato il posto in via definitiva nella rosa azzurra.





