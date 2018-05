E Reina offre ai compagni la cena di addio a Coroglio

di Bruno Majorano

La delusione per il ko contro la Fiorentina che fa sfumare quasi definitivamente i sogni scudetto del Napoli, non intacca i programmi di Pepe Reina che ha deciso di confermare la cena prevista per questa sera durante la quale darà il suo saluto ufficiale ai suoi compagni in azzurro.



Il portiere spagnolo, infatti, è oramai alle sue ultime tre apparizioni nella porta del Napoli perché non ha rinnovato il suo contratto e ha già trovato un accordo con il Milan. Diventerà rossonero a partire dal mese di giugno e lì ricoprirà il ruolo di chioccia per Donnarumma o di numero uno titolare qualora il baby portiere italiano dovesse essere ceduto altrove.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

