Napoli, Sarri: «â€‹Contento per il nostro pubblico, vogliamo vincerle tutte»

«Spero che questa sia una vittoria che ci dia benzina. Non c'è un messaggio alla Juventus ma il messaggio è vogliamo vincerle tutte». Maurizio Sarri è determinato nel dopo gara con il Chievo: «Vedere che siamo a 77 punti mi fa stare bene - dice - ma oggi mi fanno essere felice diverse cose. Che il primo caldo della stagione non ci abbia fatto andare sotto ritmo, che Milik sia tornato al gol e che il pubblico ci abbia fatto vincere la partita». Sarri parte dal pubblico. «Sono contento per il nostro pubblico - dice il tecnico toscano - perché senza di loro non saremmo riusciti a ribaltarla. Il nervosismo di Insigne? Lorenzo ha giocato bene. Se ha fatto il gesto, ma non l'ho visto, era forse un momento di stress perché perdere una partita così è stressante visto che non avevamo concesso niente e ci trovavamo sotto per un passaggio sbagliato, avendo avuto dieci occasioni. Poi penso che Lorenzo in certi momenti della partita ce l'aveva con se stesso per aver sbagliato un paio di conclusioni. Il pubblico deve accettare che il giocatore ogni tanto si stufi e il giocatore deve accettare che il pubblico si stufi. Non peno che se uno ti fischia per un gol sbagliato ti vuole meno bene di prima».



Tra le note positive c'è l'apporto di Milik che Sarri non sembra ancora pronto a mandare dentro da titolare. «Il gol - dice - è la dimostrazione di quanto siamo stati sfortunati ad averne fatto a meno per due periodi di tempo lunghissimi. Le mezz'ore le fa alla grande, oggi come a Sassuolo. Vederlo titolare? È da vedere, qualche dubbio sul suo minutaggio ce l'abbiamo tutti visto che ha perso 12 mesi di allenamento sugli ultimi 18, è chiaro che la perplessità c'è».

