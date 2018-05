Napoli, Sarri temporeggia e De Laurentiis si fionda su Ancelotti e valuta Inzaghi

di Pasquale Tina

La parola d’ordine in casa Napoli è incertezza. Perché il caso Sarri è diventato un rebus e la soluzione potrebbe addirittura essere rinviata di qualche giorno. L’allenatore non ha ancora comunicato al club azzurro le sue decisioni e De Laurentiis – al di là della scadenza della clausola fissata il 31 maggio – non intende aspettare ancora troppo a lungo. Non è esclusa, dunque, la rottura con il tecnico di Figline Valdarno a prescindere dalle decisioni del Chelsea che non ha ancora comunicato il destino di Antonio Conte.

UN CONTATTO CON SARRI.

Un incontro, o quantomeno una telefonata, è comunque necessaria. Le parti dovranno concordare una strategia di uscita, qualora il divorzio diventasse l’unica soluzione possibile.

Ancelotti è la tentazione forte. La suggestione si è trasformata in ipotesi concreta nelle ultime ore. Il Napoli sta provando davvero a convincere uno degli allenatori più importanti del panorama europeo. De Laurentiis ha in mente una soluzione di alto livello per archiviare l’era Sarri, molto positiva dal punto di vista dei risultati anche se trofei non ne sono arrivati. Difficile e forse addirittura controproducente tentare la strada della continuità, meglio puntare su un elemento di provata esperienza come già capitò dopo la parentesi di Walter Mazzarri che fu sostituito da Rafa Benitez. Da qui l’idea di accelerare sul fronte Ancelotti che è a Milano, dove ha partecipato all'addio al calcio di Andrea Pirlo.

LE ALTRE ALTERNATIVE

Il Napoli continua a seguire Simone Inzaghi, ma tutto dipenderà dalle decisioni di Lotito. Piacciono sia Gasperini che Giampaolo. Al momento sono soluzioni di ripiego perché la grande tentazione si chiama Carlo Ancelotti.

