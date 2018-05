Napoli, Sarri dall'azzurro al Blues: primo incontro con il Chelsea

di Eleonora Trotta

Londra chiama, Sarri risponde presente. Circa un mese fa, il tecnico azzurro ha incontrato il Chelsea in uno degli aeroporti della capitale inglese. È stato un viaggio lampo, durato 4-5 ore, per proseguire la trattativa già impostata con i Blues dall'intermediario Ramadani. E per ribadire dal vivo la reciproca stima, che sta caratterizzando l'operazione sull'asse Napoli-Londra. Grazie alla mediazione del procuratore, il toscano è da tempo in cima alla lista dei Blues per sostituire il partente Conte. Di fatto, ha staccato anche Brendan Rodgers e Luis Enrique, più vicino all'Arsenal. Dell'ex Empoli, oltre al gioco e mentalità offensiva, piace il forte legame che instaura con i giocatori. Un feeling opposto a quello, a tratti logorante, stabilito da Conte: il metodo Sarri si basa più sull'armonia del gruppo che sulla grinta e sull'identificazione allenatore-giocatore. Abramovich lavora quindi sul doppio binario: sul primo prosegue l'operazione con Conte (scadenza 2019) per concordare la buonuscita, sul secondo tratta l'ingaggio del 59enne. Con quest'ultimo non si registrano ostacoli, anzi. L'offerta per un biennale (più eventuale opzione per un terzo anno) da 5 milioni a stagione soddisfa il toscano, sempre più dedito al perfezionamento della lingua inglese.

