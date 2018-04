Napoli, Sarri in bilico tra Milik e Mertens: in difesa torna la certezza Koulibaly

di Pasquale Tina

Milik o Mertens. E’ questo il dubbio di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida con la Juventus allo Stadium. Il Napoli ha ritrovato entusiasmo dopo il 4-2 con l’Udinese e sta preparando il big match con la consapevolezza di chi non ha nulla da perdere. La pressione, secondo Sarri, è tutta sulle spalle della Juventus, considerata la favorita assoluta per lo scudetto. Gli azzurri rappresentano alla perfezione il ruolo di outsider e proveranno a sorprendere i bianconeri con una prestazione di grande impatto. «Noi dobbiamo imporre il nostro gioco», ha spiegato l’allenatore. Quindi nessuna rivoluzione per quanto riguarda il modulo: si va avanti con il 4-3-3 che è stato il copione di tutto il campionato. Il 4-2-3-1 resta una variante in corso d’opera. Giocherà uno solo, dunque, tra l’attaccante belga e il bomber polacco, apparso tra i migliori nelle ultime gare. Il gol all’Udinese ha rilanciato le sue quotazioni.



SCALPITA ZIELINSKI

L’altra possibile variabile è l’inserimento del centrocampista polacco che sta attraversando un grande momento di forma. Zielinski non ha deluso le aspettative neanche con l’Udinese e ha avanzato la sua candidatura per lo Stadium. L’ex Empoli potrebbe sostituire sia Hamsik – che è in un periodo difficile – ma anche Allan. Sarri deciderà soltanto domani al termine della rifinitura. In difesa, invece, la certezza si chiama Kalidou Koulibaly: il centrale franco-senegalese rappresenta una garanzia e comporrà la cerniera più affidabile assieme a Raul Albiol. Il Napoli, infatti, dovrà essere perfetto pure in fase passiva.

