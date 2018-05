Napoli, lo staff di Ancelotti incontra De Laurentiis

di Valerio Cassetta

Raggiungono la Filmauro scendendo a piedi dal Quirinale, i membri dello staff di Carlo Ancelotti. Nella sede degli uffici di Aurelio De Laurentiis in via Ventiquattro Maggio a Roma si sta svolgendo il secondo incontro per la futura guida tecnica del Napoli. Ancelotti dovrebbe arrivare nel pomeriggio, mentre Giuntoli, ds partenopeo, è atteso a breve. Il club avrebbe offerto un biennale da almeno 5 milioni di euro più bonus con opzione per un terzo anno. Mancano ancora i dettagli. Non solo per l’ex allenatore del Bayern Monaco, ma anche per il suo staff, composto dal figlio Davide, preparatori Francesco Mauri, l’osservatore Gigi Vasala e nutrizionista Mino Fulco. C’e ottimismo per la fumata bianca.

