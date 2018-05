Napoli-Torino, le pagelle: bene Mertens e Hamsik, delude Zielinski

di Pasquale Tina

NAPOLI

Reina 5,5 - Spiazzato da Chiriches nell'azione del dell'1-1, si fa beffare - come tutta la difesa - da De Silvestri in quella del 2-2.



Hysaj 6 - Tra i più attivi, spinge molto sulla corsia di destra affacciandosi in avanti con continuità.



Albiol 6 - Governa una difesa che non va mai in affanno ma che appena si rilassa subisce due gol.



Chiriches 6 - Sfortunato nell'azione del primo pareggio granata, per il resto elegante ed efficace.



Rui 5,5 - Si fa sorprendere dal taglio di De Silvestri che firma il 2-2 nel finale di gara.



Allan 6 - Al solito generosissimo, si batte come un leone senza tuttavia mantenere sempre la necessaria lucidità.



Jorginho 6 - Nel primo tempo non riesce a dar troppo ritmo alla manovra, va un po' meglio nella ripresa.



Zielinski 5,5 - Incide poco nell'economia della partita e Sarri lo richiama in panca a metà ripresa.



Callejon 5,5 - Non è brillante ormai da un po' e si vede. Non riesce neppure ad arrivare al 90'.



Mertens 6,5 - Recupera cinismo e senso del gol nell'occasione dell'1-0. Sembra star bene, ma esce a vantaggio di Milik,



Insigne 6 - Ci prova fino all'ultimo, ma senza precisione. Stavolta però il San Paolo lo applaude.



Milik 5,5 - Entra e dà vivacità alla manovra d'attacco. Coglie un palo e si divora incredibilmente il possibile 3-1.



Hamsik 6,5 - Appena entrato, realizza il gol numero 100 in serie A.



Ounas n.g. - Sarri lo getta in campo nel finale sperando in un miracolo che non arriva.



TORINO

Sirigu 6 - Evita il 2-0 su tiro di Callejon in chiusura di primo tempo, incolpevole sui gol del Napoli.



N’Koulou 6 - Spazza l'area con mestiere e senza troppi fronzoli, facendo valere la sua presenza.



Burdisso 5 - Il peggiore della retroguardia granata. Rimedia subito un giallo e regala un gol a Mertens.



Bonifazi 6 - Non paga l'emozione e si disimpegna bene contro un attacco temibilissimo.



De Silvestri 6.5 - Corona una discreta posizione con la rete che vale un risultato di prestigio.



Baselli 6 - Fortunato nell'azione del gol dell'1-1, per il resto tiene bene il campo con personalità.



Rincon 6 - Ingaggia un bel duello con Allan, fatto di tecnica e fisico, che finisce pari.



Acquah 5,5 - Qualche errore di troppo, soprattutto quando è sotto la morsa del pressing avversario.



Ansaldi 6 - Si limita soprattutto a contenere, abbassandosi molto e contenendo un Callejon peraltro spento.



Ljajic 6,5 - Si illumina a tratti col pallone magico che vale il 2-2, per la testa di De Silvestri.



Niang 5,5 - Fa a sportellate nel primo tempo, senza troppo costrutto. Esce dopo un'oretta.



Belotti 5,5 - Prende il posto di Niang, ma se ne accorgono in pochi.



Iago Falque n.g. - La mossa della disperazione di Mazzarri, che sortisce effetti.



Valdifiori n.g. - Pochi minuti nel finale nello stadio che fu suo per un anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA