di Andrea Gionti

Nasce l’Aprilia Racing Club. Domani luglio si terrà in municipio la presentazione della nuova società pronta a presentarsi con delle basi solide nel campionato di serie D. Il tutto verrà svelato alla presenza del rieletto sindaco Antonio Terra e del consigliere comunale Pasquale De Maio. Saranno illustrati i piani e il programma della prossima stagione, davanti ai tifosi e cittadini di Aprilia: due i presidenti, Antonio Pezone (ex numero uno del Racing Fondi in serie C) e Ivano Tassinari. Saranno presentati anche il nuovo logo, l’organigramma societario, il direttore sportivo, il responsabile area marketing e comunicazione e tante altre novità, tra cui la scuola calcio e, soprattutto, la squadra femminile.

