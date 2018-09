Nations League, Inghilterra-Spagna: Luke Shaw per i sensi dopo uno scontro di gioco

Grave incidente per il difensore dell'Inghilterra Luke Shaw a inizio del secondo tempo di Inghilterra-Spagna, valida per la Nations League. Il difensore del Manchester United è rimasto in terra privo di sensi, dopo essere caduto pesantemente sul terreno di gioco, in seguito a uno scontro di gioco. Immediato l'intervento dello staff medico, con il pubblico di Wembley ammutolito, una volta resosi conto dell'accaduto e il giocatore che non dava alcun segno di movimento. Shaw, con il collo e la testa imbracati, ha lasciato dopo diversi il campo in barella, accompagnato dal caloroso applauso di auguri di tutto lo stadio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA