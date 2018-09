Nazionale, Chiellini: «Aiuterò i giovani con la mia esprienza»

di Alessandro Angeloni

Il ritorno di Chiellini dalla notte nefasta di Milano: la sconfitta con la Svezia e i dubbi sul ritorno in Nazionale. Mesi di assenza, ecco il ritorno. Da Capitano.



Quanto è mancato Bonucci. «Sono contento che sia tornato, è un mio amico. Ho condiviso tanti anni insieme, fa piacere giocarci insieme. E’ tanto tempo che siamo in simbiosi».



Leader e capitano del nuovo corso. «Mi ritengo uno dei capitani, ci sono calciatori fuori, come De Rossi, che potrà essere importante in futuro e Buffon che è ancora in attività. Spero solo di dare una mano, ci sono tanti ragazzi giovani che potrò aiutare con la mia esperienza. Ho trovato entusiasmo e tanto talento, bisogna crescere in fretta».



La prima dopo la Svezia. «Il ritorno a Coverciano un mix di emozioni, ho ripensato alla sera di San Siro. Non ero sicuro di tornare, ma ho trovato un ambiente che mi ha trascinato e ho superato tutti i cattivi pensieri. Si è respirato un clima sereno, c’è una grande voglia di fare. L’entusiasmo dei giovani è trascinante, per me è linfa vitale. Le parole di Bonucci e Buffon hanno inciso sul mio ritorno, la Nazionale non si può rifiutare a cuor leggero. Ora sono qui e me la godo, spero di restarci a lungo. Non vorrei essere un peso».



La Nations League per concludere la carriera in azzurro? «Non mi pongo limiti. Se ci sarà chi merita più di me, sarò contento. Vivo alla giornata ma non ho scadenze. Le cento presenze un mio pensiero non un’ossessione».





