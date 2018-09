Nations League, Kosovo in festa per la prima vittoria ufficiale

di Redazione Sport

Il Kosovo è in festa per la vittoria per 2-0 sulle Isole FarOer, nel nuovo torneo della Nations League. Si tratta del primo successo ufficiale nella breve storia della nazionale kosovara in una competizione calcistica internazionale. La gioia è ancora più grande dal momento che la vittoria è arrivata nella prima partita disputata dalla nazionale in casa, al Fadil Vokrri Stadium di Pristina, un impianto radicalmente rinnovato che ha ottenuto il mese scorso l'autorizzazione dalla Uefa ad accogliere incontri internazionali. La partita era valida per il secondo turno del gruppo 3 della Lega D della Nations League. Il Kosovo è stato ammesso da qualche anno a Uefa e Fifa tra le dure proteste della Serbia, dalla quale Pristina ha proclamato unilateralmente l'indipendenza il 17 febbraio 2008. Belgrado, che non riconosce il Kosovo quale stato sovrano e indipendente, sostiene che delle Federazioni calcistiche internazionali non possano far parte Paesi che non sono membri delle Nazioni Unite, come è il caso del Kosovo.

