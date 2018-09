Nations League: la magia di Schick non basta alla Repubblica Ceca

Schick e Bale, prossimi avversari di Champions nella supersfida tra Roma e Real, si confrontano a distanza anche in Nations League. Schick non basta alla Repubblica Ceca, Bale trascina il Galles contro l'Irlanda. Nella prima giornata della divisione B la rete-gioiello del romanista non evita il ko ai cechi battuti 2-1 in casa dall'Ucraina che pareggia prima con Konoplyanka e poi nella ripresa chiude con il gol decisivo di Zinchenko. Dilaga invece il Galles, 4-1 sull'Irlanda grazie ai gol di Lawrence, Bale, Ramsey e Roberts. Nella divisione C, buona partenza della Norvegia (2-0 contro Cipro) e della Bulgaria che vince 2-1 in casa della Slovenia. Nella divisione D, vincono Georgia (2-0 in Kazakistan), Armenia (2-1 al Liechtenstein) e Macedonia (2-0 a Gibilterra). 0-0 tra Lettonia e Andorra (0-0).



