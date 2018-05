Nazionale, il "Balo" del sorriso

di Ugo Trani

Il sorriso di Balotelli può essere la medicina per la Nazionale che, per ammissione dello stesso Mancini, non riesce a sconfiggere la depressione per quanto è accaduto lo scorso novembre. L'eliminazione dal mondiale è nella testa di chi ha giocato nei playoff contro la Svezia. E il rischio di contagio è evidente, come si è capito nel finale dell'amichevole di San Gallo contro l'Arabia Saudita. SuperMario, ormai a scherzare in panchina dopo la sostituzione, sembra sfidare il suo passato, di giocatore ingestibile, e quello dei compagni. E' il trascinatore in campo e fuori. Non a caso ha adottato Insigne: se lo coccola, per fargli dimenticare l'accantonamento subìto con Ventura. E ha fatto cambiare idea al vicecommissario Costacurta.

