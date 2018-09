Nazionale, Immobile: «In attacco serve maggiore pericolosità»

di Redazione Sport

Le parole di Ciro Immobile alla vigilia della gara contro il Portogallo.



Il Portogallo. "Possiamo fare di più rispetto a Bologna. In attacco dobbiamo essere più pericolosi, in difesa più attenti. Nel secondo tempo, però, la Polonia faticava a stare nella nostra metà campo. Lewandowski, per me il più forte nel suo ruolo, ha fatto un solo tiro in porta. Dal punto di vista difensivo abbiamo sbagliato qualcosa, offensivamente possiamo fare di più".



La convivenza con uno tra Belotti e Balotelli: "La posizione in cui giochi non è tanto rilevante rispetto al rendimento l'allenatore può schierarmi dove preferisce. Ciò che alla fine fa la differenza è la testa con cui scendi in campo, la determinazione che hai a fare bene. L'affiatamento è solo per aiutare i compagni che stanno vicino a te, che siano due o uno".





