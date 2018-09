Nazionale, Barella: «Spetta a noi alzare il livello»

di Redazione Sport

«Pochi italiani in campo? Tocca a noi che giochiamo cercare di migliorare sempre di più e alzare il livello in attesa che altri arrivano per dare una mano alla Nazionale, in giro ce ne sono molti». Così Nicolò Barella, classe '97, uno dei baby azzurri chiamati dall'Under 21 da Mancini per preparare le prime due partite della Nations League. «Quanto alla mia decisione di restare a Cagliari è stata condivisa con la società - ha continuato il centrocampista sardo - Lì sono a casa mia, è la squadra della mia città, mai preso in considerazione eventuali offerte, devo fare vari step per crescere».

