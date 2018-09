Nazionale, la tentazione di Mancini è Bernardeschi nel ruolo di mezzala

di Ugo Trani

La tentazione di Mancini, confermata dalle esercitazioni tattiche nell'ultimo allenamento di questa mattina a Coverciano, è Bernardeschi nel ruolo di mezzala. La mossa permetterebbe al ct di passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1, alzando proprio lo juventino dietro a Balotelli. Al tempo stesso, con questa soluzione, Chiesa avrebbe spazio da titolare, sulla destra, nel tridente.

UNICO DUBBIO

Bernardeschi partirà comunque dall'inizio domani sera a Bologna per il debutto dell'Italia nella Nations League contro la Polonia Di Lewandowski. Se farà l'esterno offensivo, a centrocampo entrerà Benassi. Mancini, quindi, tiene ancora aperto il ballottaggio tra Chiesa e appunto Benassi.

DIFESA CONFERMATA

La formazione, insomma, è scontata per dieci undicesimi: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Bernardeschi, Jorginho, Pellegrini; Chiesa, Balotelli e Insigne. Criscito ha partecipato al lavoro tattico, poi ha lasciato il posto a Biraghi: il fluidificante mancino del Genoa non sta benissimo e il ct ha provato la prima alternativa. Biraghi, al momento, è avanti a Emerson. Sirigu ha sospeso per qualche minuto l'allenamento: infortunio a due dita della mano destra che gli è stata subito fasciata. Il portiere ha poi ripreso il lavoro, restando a disposizione della Nazionale che, nel tardo pomeriggio, effettuerà il walking around allo stadio Dall'Ara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA