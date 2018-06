Mancano esperienza e talento: alla Nazionale non resta che Mancini

di Ugo Trani

Roberto Mancini, nonostante la Francia abbia certificato la crisi tecnica del calcio italiano, non vacilla quanto i suoi giocatori in campo. Crede e sostiene la sua gestione, sicuro di andare a dama e anche rapidamente. «In un anno saremo come loro» la sua sfida che è anche il messaggio per far coraggio al gruppo ancora acerbo e per allontanare il pessimismo dopo il flop mondiale. Il ko contro i Bleus, la sua sintesi, vale più del successo contro l’Arabia Saudita. Meglio fare da sparring partner alla nazionale vicecampione d’Europa (7° posto nel ranking Fifa) che alla più debole tra le 32 iscritte a Russia 2018 (67°). Bisogna capirlo: gli azzurri, debuttanti e non solo, devono arricchire il loro curriculum di minuti che pesano, quelli contro le big del pianeta.



