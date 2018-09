Nazionale, Jorginho: «Il Napoli non è in crisi, ma la Juve resta favorita»

«La Juventus parte sempre favorita e l'arrivo di Ronaldo lo conferma, non vedo un Napoli in crisi, sono certo del valore della squadra». È il pensiero del centrocampista del Chelsea, Jorginho, riguardo ai rapporti di forza della Serie A 2018/2019. E sul nuovo ruolo di Hamsik al Napoli, l'ex giocatore dei partenopei dal ritiro azzurro di Coverciano aggiunge. «Credo che Hamsik sia un giocatore molto intelligente ma non avendo mai fatto quel ruolo ha bisogno di un periodo di adattamento, nulla di più».



PERCORSO AZZURRO

«Guardando il Mondiale non ho notato un gap enorme tra noi e le migliori nazionali, dobbiamo lavorare tanto perché i margini di crescita ci sono». È il pensiero del centrocampista del Chelsea e della Nazionale, Jorginho, sull'Italia durante la conferenza stampa tenuta a Coverciano in vista dei due impegni degli azzurri contro Polonia e Portogallo. «Mancini ci ha chiesto di proporre un bel gioco e proveremo a farlo. La Polonia è squadra fisica e veloce con grandi giocatori in attacco ma dobbiamo riuscire ad imporre la nostra maniera di giocare -prosegue il giocatore italo-brasiliano-. Sentiamo il dovere di riportare l'Italia alla vittoria. Il ct, lo staff e noi siamo determinati a tornare alla vittoria e credo che abbiamo tutto per farlo». «Vedo sempre più entusiasmo nel gruppo, c'è grande armonia e questo poi in campo aiuta davvero -conclude l'ex Napoli-. L'Italia è la cosa più importante. Lavoriamo duro per vincere e dare soddisfazioni alla nostra gente. È soltanto una cosa bella essere un tassello importante per questa squadra, voglio meritarmi questa considerazione sul campo».

