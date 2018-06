Nazionale, Salvini: «Balotelli capitano? Per farlo serve umiltà»

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervistato a Non stop news su Rtl 102.5 ha così parlato della questione Balotelli: «Mario capitano della Nazionale? Il capitano deve essere rappresentativo e giocare bene a pallone, non deve essere bianco o nero. Spero che il capitano sia scelto per questo. Magari Balotelli mi stupirà, ma negli anni passati, sia in campo che fuori, non mi è sembrato una di quelle persone umili, in grado di fare squadra, anzi metteva in disaccordo tanti».

