Neymar, van Basten: «Troppo teatrale, nel calcio questo non aiuta»

Critiche alla «troppa teatralità» in campo di Neymar durante i mondiali di Russia è stata espressa dall'ex pallone d'oro Marco Van Basten che ha definito «poco edificante» la tendenza a buttarsi dopo un contrasto del campione brasiliano. «Si deve fare del proprio meglio in campo. Enfatizzare troppo credo sia chiaro a tutti che non aiuta. È questo il punto, Neymar deve capire la situazione», ha proseguito l'ex attaccante del Milan.

