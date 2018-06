Neymar vede la Germania: «Già penso alla rivincita»

«Con me in campo non sarebbe andata così», lo dice Naymar, ripensando a quell'1 a7 contro la Germania nell'ultmo mondiali in Brasile. Ora è tempo di rivincita. «Sicuramente mi piacerebbe molto giocare quella partita: con me sul campo credo che il risultato sarebbe stato diverso». Così Neymar, attaccante del Brasile, è tornato a parlare della sconfitta per 7-1 subita dalla nazionale verdeoro per mano della Germania all'ultimo Mondiale. «Ne sono abbastanza sicuro -sostiene la stella del Paris Saint-Germain a spox.com, assente in quella gara per infortunio-, ma purtroppo è stato destino». In vista dell'imminente Coppa del Mondo in Russia l'augurio di Neymar è chiaro: «Speriamo che sia una vera vendetta».

