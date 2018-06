Nicchi: «Var? Il prossimo anno andrà ancora meglio. Perdiamo arbitri importanti»

di Valerio Cassetta

«Se quest’anno è andata bene, il prossimo anno andrà ancora meglio con la Var per una certa consuetudine nell’utilizzo della tecnologia». Così ha detto Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, durante la conferenza stampa per fare il punto della situazione sull'annata appena conclusa. «La Var porterà serenità, giustizia e la possibilità di poter andare allo stadio sapendo che anche dal punto di vista arbitrale gli errori saranno molto ridimensionati rispetto al passato - ha ammesso il numero uno dei fischietti italiani -. Dove non arriverà la bravura dei nostri arbitri ci arriverà la tecnologia. Il rapporto tra giocatori e arbitri è migliorato di molto, oggi non ha senso protestare dopo la verifica al video e anche il pubblico lo sta accettando».



SODDISFAZIONE

Insomma, secondo Nicchi nel complesso «è stata una stagione impegnativa ma di grande soddisfazione. Siamo stati i primi in assoluto a utilizzare la Var con la Germania e questo ha fatto sì che si potesse giocare il Mondiale con la nuova tecnologia». Infine, Nicchi ha ricordato: «Perdiamo arbitri importanti, come Tagliavento, Damato e Gavillucci, per quanto riguarda la Serie A».

