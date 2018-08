Niente più cronache di parte: addio agli speaker del tifo

di Matteo Sorio

Ti portavano la curva in casa. Suggeriti (ma anche no) ai deboli di cuore nel senso che si facevano carico di parte del patimento. Della serie: cari telespettatori, stiamo soffrendo per voi. Da Carlo Pellegatti a Raffaele Auriemma, da Guido De Angelis a Carlo Zampa, da Antonio Paolino a Christian Recalcati, Mediaset Premium è uscita dal gruppo dei diritti tv della serie A e i suoi telecronisti-tifosi appendono al chiodo il microfono dei (nostri?) istinti primordiali. URLO ERGO SUM L’idea, undici anni fa, travasata...

