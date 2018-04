di Paolo Baldi

Leonardo Nolano è l'arma in più dell' Atletico Vescovio. In questo finale di stagione il ventenne romano (tifoso laziale) attaccante della formazione allenata da Marcangeli, ha segnato dieci reti e nelle ultime quattro partite è andato sempre a segno. «Il merito è di tutta la squadra - ha detto il giocatore rossoblù - che mi permette di esprimermi al meglio. Non siamo ancora salvi, però; pertanto, domenica prossima contro il Ladispoli sarà determinante vincere. L'avversario è di quelli ostici, ma li contrastermo con la solita grinta che mettiamo in campo ogni volta».



Leonardo Nolano è creesciuto sia nella Scuola Calcio della Lazio e sia in quella della Roma. Il primo salto di categoria la scorsa stagione nella Flaminia Civita Castellana; otto presenze nessun gol:«Avrei potuto dare di più - ha sottolineato - Ho sbagliato io, ma le oppurtunità di giocare sono state poche. Il trasferimento al Vescovio mi ha dato la necessaria serenità, riesco a conciliare il calcio con l'Università dove sono iscritto al primo anno di Economia».



Il primo gol contro la Lepanto a ottobre in questa stagione. «Abbiamo vinto 1-0 e chi se lo dimentica», ha detto Nolano che poi dà uno sguardo al futuro. «Per ora sto bene a Roma, qui ho trovato la mia giusta dimensione». Una promessa? «Un gol la Ladispoli per chiudere bene la stagione»

