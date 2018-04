Nuova Florida, l’amico calendario può non bastare nella corsa alla D

di Ugo Baldi

Dopo il girone A, vediamo quali sono i possibili scenari del girone B dell’Eccellenza, quando mancano sole sei giornate alla conclusione della regular season. Due i posti disponibili: quello che assegna la promozione diretta in serie D e quella che porta la seconda classificata agli spareggi nazionali.



Tre le squadre in corsa, racchiuse in soli tre punti. Un solo scontro diretto, tra l’attuale prima in classifica, il Città di Anagni, e la terza classificata, il Pomezia, che ospiterà l’attuale regina del raggruppamento B. Scontro diretto che arriverà nel turno infrasettimanale, quello del 25 aprile e si giocherà al Comunale di via Varrone a Pomezia. Da capire come le due squadre arriveranno (intesa come posizione di classifica) a questo confronto diretto, considerando che la Team Nuova Florida, attuale seconda in classifica, è distante un solo punto dalla vetta.



Domenica prossima, la corsa a tre inizia con altrettanti scontri ad alto rischio per tutte le protagoniste. L’Anagni fa visita all’Insieme Ausonia, campo per niente facile e che vedrà la visita anche del Pomezia, che domenica prossima è ospite a Ponte Marconi della Play Eur, mentre il Team Nuova Florida gioca in casa contro un’Almas che è la sorpresa del girone (alzi la mano chi non l’aveva indicata come retrocedenda…). Poi, ci saranno tre sfide testa-coda, anche queste piene di insidie, anche se la Nuova Florida, pur giocando fuori casa, potrebbe avere un leggero vantaggio, leggendo la classifica del girone e il rispettivo posizionamento delle avversarie.



Nel giorno dello scontro diretto tra Pomezia e Anagni, la Team Nuova Florida farà visita ad un’Audace che, rispetto a qualche settimana fa, non sembra avere più velleità di classifica. Sarà da capire se l’orgoglio dei ragazzi di Greco basterà a contrastare la voglia di vincere della neo-promossa Nuova Florida, sulla cui testa pende sempre la spada di Damocle di una penalizzazione (a rischio almeno tre punti).



Dopo lo scontro diretto, le ultime due giornate di campionato riservano una trasferta insidiosa a Bellegra e un incontro casalingo contro la Cavese per il Pomezia; la gara casalinga contro il Casal Barriera e la trasferta a Latina per l’Anagni, mentre la Nuova Florida dovrà vedersela con due pericolanti (attuali), ovvero Colleferro e Morolo, che sulla carta dovrebbero rendere la vita difficile perché bisognose di punti.



IL CALENDARIO



29 GIORNATA

INSIEME AUSONIA – CITTÀ DI ANAGNI

PLAY EUR – POMEZIA

TEAM NUOVA FLORIDA – ALMAS ROMA



30 GIORNATA

CAVESE 1919 – CITTÀ DI ANAGNI

POMEZIA – ARCE 1932

ROCCASECCA – TEAM NUOVA FLORIDA



31 GIORNATA

CITTÀ DI ANAGNI – SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO

INSIEME AUSONIA – POMEZIA

TEAM NUOVA FLORIDA – FORMIA



32 GIORNATA

AUDACE – TEAM NUOVA FLORIDA

POMEZIA – CITTÀ DI ANAGNI



33 GIORNATA

CITTÀ DI ANAGNI – CASAL BARRIERA

SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO – POMEZIA

TEAM NUOVA FLORIDA – COLLEFERRO



34 GIORNATA

POMEZIA – CAVESE 1919

LATINA S.SERMONETA – CITTÀ DI ANAGNI

MOROLO – TEAM NUOVA FLORIDA



°IN CORSIVO SOTTOLINEATOI GLI SCONTRI DIRETTI



© RIPRODUZIONE RISERVATA