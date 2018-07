Nuova Florida, mercato da regina Marcucci: «Vorremmo il girone A»

di Tiziano Pompili

E’ stata indubbiamente tra le società protagoniste del calciomercato fino a questo punto, anche se le ufficialità inizieranno ad arrivare da stasera. Scardola, Citro, Teti e Rossi solo per citare gli “over” di qualità praticamente già vestiti di biancorosso, poi i giovani Morra, Bonifaci e Bracaglia (tutti classe ‘99) e Marco Giordani (97) a cui si dovrebbe aggiungere a breve il forte Giusto, “stellina” classe 1998 del Fonte Meravigliosa in Promozione. Il tutto senza dimenticare la “chiacchieratissima” retromarcia di Laghigna che alla fine ha scelto il Pomezia.



«Noi regina del mercato? Ci stiamo muovendo bene, ma ci sono altre società che hanno speso decisamente più di noi e che, in qualche caso, hanno sfruttato le nostre intuizioni per andare a prendere giocatori – dice il presidente Franco Marcucci – Tra l’altro con un determinato tipo di atteggiamento si “droga” il mercato e i prezzi si alzano alle stelle, comunque noi andiamo avanti per la nostra strada». Che ormai vede da tempo il Team Nuova Florida tra le protagoniste del calcio dilettante laziale e che l’anno prossimo sarà più “esperta” rispetto alla sua prima esperienza nella massima categoria regionale.



«A che punto è il nostro progetto? Stiamo facendo bene e vogliamo continuare a stare a certi livelli, proseguendo anche nel percorso di crescita col settore giovanile. I margini di crescita, comunque, ci sono ancora…». Il presidente, poi, spiega che «il nostro club vuole fare richiesta di inserimento nel girone A. Ci sono campi migliori e si può giocare di più a calcio, poi ovviamente sarà il comitato a decidere». La squadra si radunerà il 30 luglio, qualche giorno prima ci sarà la presentazione ufficiale. «La rosa è quasi pronta, anche se rimaniamo vigili per fare ancora qualche movimento» conclude Marcucci.

