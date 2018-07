di Mauro Topini

E' un litorale romano molto attivo, quello delle squadre di calcio che prenderanno parte al prossimo campionato di Eccellenza. Sei le squadre che, più o meno affacciate sul mare, caratterizzeranno i gironi del prossimo campionato. Un numero così elevato (secondo solo a quello dei club romani) che lascia ipotizzare una suddivisione delle squadre sui due gironi. Aspettando news in questo senso, il mercato dei cinque club si anima. E' soprattutto il team Nuova Florida ad essere intraprendente, anche se le trattative che portano al tesseramento di Simone Morra dal Cynthia (ex Ostia Mare) e Gabriele Giusto dal Fonte Meravigliosa, sembrano in dirittura d'arrivo. Così come è certo il passaggio di Daniele Ugolini dallo stesso Team Nuova Florida al Lavinio Campoverde, neopromosso, e quello di Riccardo Sofia (scuola Trastevere) che giocherà con il Real Monterotondo Scalo.



Spostandosi di qualche chilometro, a Pomezia è in arrivo Roberto Galeazzi, ex del Colleferro, classe '97, mentre il club rossoblu dopo aver ottenuto il sì di Erik Laghigna, è sulle tracce di un attaccante da oltre 20 gol in Eccellenza. Il nome è già sul taccuino dei dirigenti pometini che stanno trattando con il procuratore del calciatore. La porta del Pomezia, la prossima stagione, sarà difesa da Leonardo Calisse, classe 2000, preso dall'Aprilia. Scendendo lungo la costa, il primo acquisto della Virtus Nettuno (che perde la parola Lido...) dovrebbe essere Matteo Mortaroli, il classe '96 che ha vestito la maglia del Cynthia nella stagione appena conclusa.

