di Emiliano Papillo

Dopo il divorzio consensuale con l'ormai ex tecnico Emiliano Adinolfi e l'addio dell'ex ds Francesco Pistolesi, l'Arce del patron Alessandro Marrocco che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza è a caccia del nuovo allenatore.

Le ultime notizie poetano ad un accordo trovato con Stefano Campolo, 40enne frusinate reduce da due ottime stagioni con altrettante salvezze al Morolo. Campolo ha lasciato i lepini qualche giorno fa. Contattato dal Messaggero si è limitato a confermare la trattativa con l'Arce, aggiungendo che parlerà a tempo debito quando tutto sarà concluso. In pratica manca qualche dettaglio per l'ufficialità. L'Arce nel frattempo ha nominato quale responsabile dell'area tecnica Eddie Fasani.



Per quanto riguarda le altre ciociare di Eccellenza, scatenata l'Ausonia del patron Anelli che ha già concluso quattro acquisti. Verranno ufficializzati con l'apertura delle liste il 1° luglio. Si tratta del bomber Antonio Giglio, ex Cassino, dell'attaccante esterno, altro ex Cassino, Ciro Corrado, del fantasista Matteo Zonfrilli, ex Roccasecca e del portiere Emilio Zeoli ex Turris e Gragnano. Prossimi obiettivi della società due centrocampisti. Uno di questi potrebbe essere Damiano Partipilo, altro ex Cassino.



Si muove anche la neopromossa Sora che dopo aver confermato in panchina mister Antonio Tersigni, ha confermato anche i primi giocatori. Si tratta dei centrocampisti Michele Cirelli, Ivan Reali e Stefano Cardazzi e l'attaccante Federico Di Stefano. Il primo colpo di mercato è il difensore Matteo Bucciarelli, ex Arce.



Prende tempo il Morolo del presidente Lelio Martini che come obiettivo primario ha quello di rin forzare la società. Il team manager, Angelo Ricci ha fatto sapere che entro una decina di giorni ci saranno importanti novità compresa la scelta del nuovo allenatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA