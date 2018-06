Genovese: un calcio alle barriere. Il mister in carrozzina che ama il rosa

di Enrico Zarelli

La storia di Antonio Genovese è una di quelle per chi non si arrende. Costretto sulla sedia a rotelle dall’età di 14 anni, a causa di un incidente stradale, non ha mai perso la voglia di lottare e di inseguire i propri sogni. Una tenacia che lo ha portato nel 2010 ad essere il primo disabile a conseguire il patentino di tecnico UEFA B, quello che consente di allenare tutte le squadre giovanili (ad eccezione delle formazioni Primavera) e le prime squadre di tutti i campionati dilettantistici. Prima di ottenere con profitto l’abilitazione ad allenare, Genovese è stato osservatore dell’Inter per 10 anni grazie ad un incontro fortuito con Massimo Moratti, ha guidato squadre dilettanti e giovanili della Lombardia, per poi appassionarsi al calcio femminile. E’ stato il responsabile del settore giovanile della Bocconi e poi collaboratore tecnico della Res Roma in Serie A femminile e tecnico della Domina Neapolis in B. In questi giorni è uscito il libro “L’allenatore in carrozzina”: la biografia di Genovese raccontata da Artemio Scardicchio, già autore di “Storia e storie di calcio femminile” e “Il Mio Brescia“. Genovese potrebbe conseguire a breve anche lo UEFA A: una dimostrazione della sua forza d’animo e della volontà di superare le barriere mentali, spesso più difficili da abbattere di quelle architettoniche. "Uno dei motivi per cui ho deciso alla fine di parlare di quello che mi è successo è per aiutare tutti quelli che si sono chiusi in loro stessi. - spiega Genovese - Una carrozzina non può limitare la vita. Mi sono rimboccato le maniche ed ho deciso di vivere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA