Pomezia, la rosa è quasi completa: il 28 luglio si partirà per Valcomino

di Mauro Topini

Tutto pronto in casa del Pomezia calcio per l'avvio della nuova stagione di calcio a 11. Patron Bizzaglia, il presidente Cerusico e lo staff dirigenziale ha lavorato per tempo per ridisegnare la squadra che sarà ancora affidata a Cristiano Gagliarducci. Via tantissimi pezzi da novanta della scorsa stagione (Tajarol, Scacchetti, Fanasca, Panella, Giannone e così via...) che non hanno reso come si sperava, il Pomezia riparte da alcuni punti fermi come lo sono Baylon, Di Ventura, Gamboni, Laurato, Morelli, Tortora, Di Nezza e il giovane Bizzaglia che, reduce dall'infortunio ai legamenti, è quasi pronto per tornare utile alla causa (nel ruolo di attaccante centrale e di giovane in età di Lega sarà preziosissimo).

"Abbiamo lavorato bene, a mio avviso", sottolinea il presidente Cerusico. "Abbiamo abbassato l'età media della squadra, inserendo anche dei giovani di classe 2000 in prima squadra com'è giusto che sia per dare vitalità e linfa alla squadra stessa. Gli arrivi di Bussi, Onorato e Laghigna in attacco dovrebbero essere una garanzia per questa categoria, anche se potremo contare anche su Andrea Bizzaglia, un talento che sta recuperando dall'infortunio e che presto rivedremo in campo". Tra i nuovi, si segnalano anche il difensore Celli, Galeazzi, Lo Pinto, Calisse e De Santis.



La partenza per il ritiro di Valcomino (dove è andato anche il Frosinone) avverrà il 28 luglio, ma due giorni prima i calciatori convocati si ritroveranno a Pomezia per effettuare i consueti test preliminari. "Manderemo in ritiro anche le squadre Juniores Elite e Allievi Elite", annuncia Cerusico che poi spiega come "dal 9 al 26 agosto si alleneranno tutti i giorni a Fiuggi".



Questa la rosa (attuale) del Pomezia:



Riconfermati: Carlo Baylon (1982), Andrea Bizzaglia (1999), Nicolas Di Nezza (1996), Mario Di Ventura (1991), Tommaso Gamboni (1984), Matteo Laurato (1989), Giampaolo Mastella (1995), Alessio Morelli (1999), Daniele Paglia (1998), Felice Prevete (1987), Tortora Matteo (1998).



Nuovi: Cristiano Bussi (1989), Leonardo Calisse (2000), Federico Celli (1994), Federico De Santis (1992), Roberto Galeazzi (1997), Erik Laghigna (1993), Marco Lo Pinto (1993), Edoardo Onorato (1992).



Giovani: Alessandro Campo (2000), Lorenzo Bidoli (2000), Christian Conti (1999), Simone Di Agostino (2000).

