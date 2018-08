di Emiliano Papillo

Luigi Gioia, 30 anni, attaccante è alla settima stagione con la maglia dell'Insieme Ausonia. Cresciuto nel Cassino è passato in D al Venafro per due stagioni prima di approdare nella compagine del presidente Anelli di cui è diventato capitano e bandiera. Nelle precedenti sei stagioni Luigi Gioia ha realizzato con la maglia dell'Insieme Ausonia 103 reti in circa 250 gare.

Attualmente l'Insieme Ausonia è in ritiro ad Acquafondata per preparare la stagione 2018-2019 la seconda consecutiva nell'Eccellenza laziale. Resterà fino al 12 quando tornerà in città per affrontare in amichevole l'Albanova.



«Sette anni fa ho sposato questo progetto che prevedeva di salire in categorie importanti in pochi anni. Ci soamo riusciti, ma non siamo appagati. c'è ancora un traguardo da raggiungere, la serie D. Sarà difficilisimo raggiungerla, ci sono squadre molto attrezzate e blasonate- ha spiegato Luigi Gioia- ma siamo ambiziosi e ce la metteremo tutta per lottare per la storica promozione. Siamo consapevoli di essere forti e di avere basi solide, ma a volte non basta. Serve costanza ed anche un po' di fortuna. L'Insieme Ausonia è comunque la mia squadra».



Si chiama Gioia come il mister Roberto che rapporto c'è tra voi?

«Con il mister siamo parenti alla lontana. C'è sempre stato un bellissimo rapporto con lui, di stima e di affetto. Abbiamo in pratica iniziato l'avventura nell'Insieme Ausonia ed ha fatto tanto in questi anni. Merita sicuramente altri traguardi prestigiosi. Spero ancora di poter festeggiare con lui- ha aggiunto Luigi Gioia- La squadra è buona, ottima campagna acquisti e concorrenza agguerrita in attacco con gli arrivi di Ioio e Ciro Corrado»



«Da alcuni anni, ad inizio stagione- incalza Luigi Gioia- mi danno per panchinaro. Ma io come sempre sono pronto a giocarmi le mie carte. Lo scorso anno alla fine sono risultato il migliore realizzatore della squadra con otto reti. Piu' che il successo èpersonale conta quello di squadra anche se spero di arrivare in doppia cifra a giugno, sarebbe bellissimo. La D è difficile, sarebbe un traguardo storico, ma ci proveremo fino alla fine».

