di Emiliano Papillo

Dopo 12 giorni di duro lavoro nel ritiro di Acquafondata, l'Insieme Ausonia di mister Roberto Gioia che parteciperà per il secondo anno consecutivo al campionato regionale di Eccellenza, è tornata in città. Ieri sera sul proprio campo davanti ad un folto pubblico ha affrontato in amichevole i campani dell'Albanova che militano anch'essi in Eccellenza.

Si sono imposti i campani per 1-0 ma l'Ausonia alla prima uscita seppur amichevole ha destato ottima impressione.

Nel primo tempo mister Gioia ha mandato in campo diversi nuovi acquisti ad iniziare dal portiere Zeoli, Enea Coppola, Ciro Corrado, Wade, Ioio e Matteo Zonfrilli, mentre nella ripresa sono scesi in campo anche Boye, De Magistris, Nugnes ed Esposito. Da segnalare la presenza al centro della difesa del promettente Francesco Colacicco che si è mosso bene al fianco di La Manna. La scorsa stagione Colacicco ha giocato poco a causa di infortuni.



«E' stata una bellissima partita, per essere la prima uscita stagionale sono molto soddisfatto- ha spiegato Roberto Gioia, allenatore dell'Insieme Ausonia- Dobbbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, sono sicuro i risultati arriveranno»

«I ragazzi hanno voglia di stare i nsieme, ognuno lavora con il massimo impegno senza risparmiarsi, dobbiamo pendsare a lavorare perchè ci sono tutti i presupposti per fare bene-ha aggiunto Gioia-Colacicco sta bene deve solo riprendere il ritmo partita perchè è stato tanto tempo fermo. Ma sono soddisfatto di tutta la squadra».



L'Insieme Ausonia punta al grande salto in D. Domenica 19 agosto nuova gara amichevole contro il Mistral Gaeta che milita in Promozione.

