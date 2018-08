di Emiliano Papillo

Mirko Tomei, 35 anni sorano, difensore di fascia dai piedi buoni è il nuovo capitano del Sora neopromosso in Eccellenza. La compagine bianconera guidata dal confermato tecnico Antonio Tersigni domenica prossima ospiterà al Tomei il Nettuno. Per Tomei sarà l'inizio della settima stagione, terza consecutiva con il Sora oltre agli anni del settore giovanile.

«Sono molto contento di essere il capitano della squadra della mia città anche se domenica non sarò in campo perchè squalificato. La fascia andrà a Giuseppe Pagnani altra bandiera della squadra. Per quanto riguarda le responsabilità della fascia da capitano penso non aumenteranno in quanto per questa maglia abbiamo dato sempre il massimo. Sette stagioni qui, tre consecutive oltre al settore giovanile dimostrano che l'ambiente lo conosco bene- ha spiegato Mirko Tomei- poi a 35 anni c'è la giusta esperienza per sapere cosa fare».



«Abbiamo disputato un ottimo pre campionato, è da oltre un mese che lavoriamo sodo, ma il calcio d'agosto conta poco. Ora è il momento di resettare tutto e ripartire da zero sapendo che affronteremo un campionato difficile dove nessuno ti regala nulla. L'esordio sarà con il Nettuno- ha aggiunto il capitano del Sora- ci siamo documentati è una formazione con molti giovani bravi non sarà faciile. Servirà molta attenzione. Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, vivremo alla giornata dando sempre il massimo. Poi sarà il campo a dire quanto vale la squadra. C'è molta fiducia. Abbiamo lavorato bene seguendo le indicazioni del mister. Ora dopo tanto lavoro non vediamo l'ora di iniziare questa nuova avventura».



«La piazza è abituata a palcoscenici importanti, categorie superiori che sarebbe bellissimo rivivere. La società è seria ed ambiziosa, da parte nostra ci sarà il massimo dell'impegno per conquistare anche l'affetto dei tifosi- ha incalzato Mirko Tomei- ci auguriamo di vedere lo stadio pieno già all'esordio. Io vorrei giocare ancora qualche anno. Mi sento bene, vedremo cosa accadrà».

