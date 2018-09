Monterosi o Lupa per l'Albalonga. Artena-Flaminia e Cassino-Vastese

di Paolo Baldi

Coppa Italia di serie D, questi gli abbinamenti dei trentaduesimi di finale in programma domenica per quello che riguarda le formazioni laziali: Vis Artena – Flaminia Civita Castellana; Cassino – Vastese; Aprilia - Lanusei. L'Albalonga è in attesa dell'esito del ricorso tra Monterosi e Lupa Roma.

Movimenti di mercato il Monterosi, si è assicurato l'attaccante Lorenzo Liurni. Ternano classe 1994, un giocatore capace di coprire tutti i ruoli del reparto avanzato. Domani a Civita Castellana amichevole- derby, tra Jfc (I Categoria) e Flaminia (Serie D)

© RIPRODUZIONE RISERVATA