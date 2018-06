Olevano-Paliano, la fusione è fatta. Romaggioli e Petrucci primi arrivi

di Tiziano Pompili

Il sito del Messaggero ne aveva parlato ormai diversi giorni fa. Ora c’è anche l’ufficialità: l’Atletico Olevano e la Polisportiva Città di Paliano hanno unito le loro strade. La prima squadra giocherà in Promozione a Paliano dove giocherà pure la Juniores regionale di mister Quaresima, a Olevano si andrà avanti col settore giovanile.



Il tecnico della Promozione sarà quel Francesco Russo che arriva da Olevano e anche i “big” del vecchio Atletico seguiranno tutti il presidente Maurizio Cappella (che sarà co-presidente assieme ad Amerigo Romolo, nella foto assieme a lui): ci saranno dunque il vice-cannoniere del girone C del campionato appena concluso Yuri Fazi, ma anche Pizzuti, Roberto Romagnoli, Ceccobelli e altri ancora. Ufficiali pure gli accordi con l’ex difensore centrale della Vis Artena e dello Sporting Genzano Cristian Romaggioli e pure col portiere ex Serpentara Ivan Petrucci (classe 1997). Sta nascendo una Polisportiva Città di Paliano estremamente ambiziosa: i fuochi d’artificio sono solo all’inizio…

