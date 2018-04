Olimpiadi, Malagò: «Anomalie in Italia: prima no a Roma, poi tre candidature...»

«Devo dire che noi siamo i campioni delle anomalie: a distanza di meno di due anni da un rifiuto per l'Olimpiade estiva ci ritroviamo che ci sono sette paesi potenzialmente interessati ad ospitare le Olimpiadi invernali e l'Italia è l'unica che ha tre candidature». Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, assistendo oggi a Verona ai Campionati del mondo di scherma Cadetti e Giovani. «L'Italia - ha spiegato - nel bene o nel male, secondo come si leggono le cose, presenta questa anomalia. Provate a mettervi dall'altra parte della scrivania, è una situazione curiosa. Qualunque persone di buon senso, onesta intellettualmente, non può non riconoscere questo dato di fatto». Per Malagò «il lato positivo è un Paese che aveva dato uno schiaffo pazzesco ai 5 cerchi olimpici, caso più unico che raro, a distanza di così poco tempo, anche con forze politiche insospettabili, dimostra invece grandissimo interesse per le Olimpiadi successive». «Sono molto contento - ha concluso - più c'è trasversalità di opinioni per il progetto olimpico e più il Cio apprezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA