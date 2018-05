Lo stadio Olimpico apre allo sport: quattro giorni di impegno sociale

di Ugo Baldi

Lo stadio Olimpico di Roma per una settimana sarà è punto di riferimento per iniziative d’impegno sociale.

Dieci squadre composte da rifugiati e migranti, provenienti da Cas (Centri Accoglienza Straordinaria), Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), Caritas e Città dei Ragazzi (minori) daranno vita, lunedì 21 maggio, a partire dalle ore 9, al 3° Torneo dell’Amicizia, manifestazione che rientra nell’iniziativa del Coni Lazio “L’Olimpico apre allo sport”, e comprende anche Calcio in Erba, Emozione Olimpico e la festa finale dei Centri Coni di tutta la regione. Realizzato in collaborazione con la Figc l’Aia, le prefetture di Roma e Rieti, e con il patrocinio dell’Unhcr, il Torneo dell'Amicizia vede l’adesione di 30 tra Centri Accoglienza e Protezione per richiedenti Asilo e Migranti.



Dopo il calcio e prima dei grandi eventi, l’Olimpico torna dunque ad aprirsi alle iniziative rivolte al sociale e alla scuola. Per chi spera in un futuro migliore, ovvero per gli spettatori presenti sugli spalti e per i quasi 200 calciatori che si alterneranno in campo, giovani provenienti dai paesi dell’Africa subsahariana, dalla Siria e dall’Afghanistan in fuga da guerra e carestie, sarà anche una giornata di educazione alla cittadinanza attiva, per mettere in pratica attraverso lo sport un percorso di partecipazione alla vita sociale.

L’evento è patrocinato da Comune di Roma, Regione Lazio e Unhcr, organizzazione che per l’Onu si occupa dei rifugiati nel mondo, che farà si che la squadra vincitrice del torneo partecipi all’evento Champions#WithRefugees il 23 giugno alle Tre Fontane per la Giornata Mondiale del Rifugiato.



Nel pomeriggio della stessa giornata più di 4000 ragazzini, provenienti dalle scuole calcio di Roma e provincia, saranno i protagonisti della V edizione di Calcio in Erba, la festa del calcio giovanile, organizzata da Lnd Lazio, dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc Lazio e dal Coni Lazio.

Durante la Manifestazione saranno proiettati video, realizzate interviste e saranno premiati i ragazzi delle Rappresentative Regionali del Cr Lazio che hanno vinto il titolo italiano all’ultima edizione del Torneo delle Regioni.



Giovedì 24 maggio sarà invece la scuola a scendere in campo.

La settima edizione di Emozione Olimpico aprirà i cancelli dell’impianto romano a oltre 5.000 studenti delle scuole medie del Lazio. Due gli itinerari a disposizione dei ragazzi. Il primo a carattere ludico-sportivo, dove i giovani avranno la possibilità di conoscere e provare 34 diverse discipline sportive, dall’atletica alla vela, passando per le arti marziali e il rugby, sparpagliate sul campo da gioco e lungo l’anello di gara, guidati da tecnici federali e da tutor del corso di laurea in scienze motorie. Il tutto mentre nel piazzale monte Mario saranno allestiti i “gonfiabili” di baseball, pesca sportiva e pentathlon moderno. L’altro percorso, per cosi dire esplorativo, si snoderà attraverso i luoghi generalmente off limits per il pubblico, come la sala stampa e gli spogliatoi delle squadre di Roma e Lazio. L’evento è patrocinato da Comune di Roma, Regione Lazio e Usr Lazio.



Nel pomeriggio la scena cambierà per trasformarsi nella Festa Regionale dei Centri Coni di avviamento allo sport della regione. L’ultimo atto di un cammino che nel corso dell’anno ha visto Coni e Società Sportive collaborare per offrire a circa in nove location a 400 ragazzi fino ai 14 anni, l’opportunità di sviluppare competenze e armonizzare la propria crescita psico-fisica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA