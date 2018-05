di Serena Cerracchio

Un derby subito, nei quarti di finale scudetto, davvero non si era mai visto. Ma così è andata tra Olimpus e Lazio che ieri sera al Pala Olgiata si sono trovate una di fronte all'altra per un destino che di certo sarà amaro, per una delle due.

Probabilmente lo sarà per la Lazio, ieri uscita sconfitta per 5-2 nel primo round. Ma soprattutto uscita con le ossa rotte: Luciléia fuori per infortunio dopo appena due minuti, Luisa, l'altra brasiliana infortunata già da settimane. E poi nel finale ghiaccio anche per Sabatino, in una situazione che martedi, nella gara di ritorno (Pala Gems ore 20.00) potrebbe essere davvero insostenibile per la squadra di Chilelli.

Rovescio della medaglia in casa Olimpus, la squadra campione d'Italia che, dopo aver vinto la regular season di Serie A, ieri ha dimostrato con grande forza, di voler andare avanti e difendere con le unghie e con i denti il tricolore alzato lo scorso anno. Tre gol di Dayane, confermatasi bomber di razza e uno a testa per Pomposelli e Taina. Per la Lazio non sono bastate le reti di Beita e Sabatino.

"Luciléia ci è mancata tantissimo - ha commentato Beita a fine gara. Lei è molto forte, lo dice tutto il mondo e l'abbiamo persa dopo neanche due minuti. E poi ci è mancata la concretezza sotto porta. Luciléia ci è mancata anche come rotazione, abbiamo rischiato di perdere Xhaxho e si è fatta male anche Sabatino. Tre persone in meno. Martedì cercheremo comunque di dare tutto come facciamo sempre anche se dovremo vedere quante assenze ci saranno. Sarà un'altra battaglia".

In casa Olimpus, a commentare questa prima sfida, ci ha pensato Taina Santos: "La Lazio non ha mai mollato ma siamo state brave a fare bene alla prima. Gara -2 sarà difficile, non dobbiamo dare nulla per scontato, anzi, continuare ad approfittare delle occasioni che ci capitano. Perchè questa Lazio non molla mai e noi vogliamo andare avanti".





© RIPRODUZIONE RISERVATA