Roma, Perotti perde il cane e lancia l'appello sui social: «Aiutatemi a ritrovarla». In suo aiuto Florenzi, Pellegrini e Nainggolan

Pasqua sfortunata per Diego Perotti. L’argentino ha perso la propria cagnolina vicino casa, in zona Casal Palocco. A farlo sapere è lo stesso argentino, che ha chiesto aiuto tramite i propri social: sulle Instagram Stories ha pubblicato una foto e una ricompensa: a chi gliela riporterà, donerà una propria maglia autografata e una ricompensa economica.



In suo aiuto sono corsi i compagni Florenzi, Pellegrini, Nainggolan e Strootman che hanno ripostato la Story.



© RIPRODUZIONE RISERVATA