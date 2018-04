Un orso consegna il pallone all'arbitro: la Russia “studia” la cerimonia inaugurale dei mondiali

Prove generali di Mondiali in Russia, con un orso che entra in campo e consegna all'arbitro di una partita di terza divisione, fra Mashuk e Angusht Nazran, il pallone con cui verrà disputato il match. Ma il bello è che, secondo quanto hanno fatto sapere fonti della federcalcio locale, l'orso bruno Tim, accompagnato sul terreno di gioco dal domatore che lo ha ammaestrato, sarà in campo per la consegna della sfera al direttore di gara anche nel match inaugurale dei Mondiali di Russia 2018, quella del 14 giugno a Mosca fra la nazionale di casa e l'Arabia Saudita. Tim ha fatto ingresso sulla pista di atletica dell'impianto muovendosi a quattro zampe. Poi si è seduto a bordo campo e ha cominciato a battere le zampe quasi come volesse applaudire. Dopo di che si è tirato su, ha preso il pallone consegnatogli dal suo accompagnatore e lo ha consegnato all'arbitro, che poi si è diretto verso i giocatori per far cominciare l'incontro. Ora Tim, che fin da ora si propone come uno dei protagonisti del prossimo Mondiale, continuerà gli “allenamenti” per farsi trovare pronto visto che all'inizio del torneo iridato mancano meno di due mesi.

