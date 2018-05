di Paolo Baldi

L'Ostia mare prende tempo per la conferma del tecnico Greco. Tra allenatare e la società l'appuntamento è stato programmato per la prossima settimana. Si parlarà dei progetti per la prossima stagione. In caso di mancato accordo sono in corsa per panchina bianvoiola l'ex tecnico del Rieti Fabrizio Paris e quello della Flaminia Civita Castellana Vigna (che piace anche al Fregene). Quanto invece alla rosa, l'Ostia mare potrebbe perdere il portiere Giannini (classe 2000, che è stato messo sotto osservazione da alcune società professioniste, Napoli in primis) così com' è in bilico la conferma del bomber Roberti (25 gol), che alcune voci danno in procinto di accasarsi alla Reggina in Lega Pro.

